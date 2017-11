Tesla kan met e-truck concurrent voor DAF worden

DAF doet niet flauw. De Eindhovense truckfabrikant heeft 'veel respect' voor Tesla, dat donderdagnacht zijn elektrische truck onthulde. 'Een zeer interessante ontwikkeling', laat DAF weten, dat zegt nog niet de details achter de technologie te hebben kunnen bestuderen.

Tesla zou zo maar eens een concurrent van betekenis kunnen worden voor DAF en de andere fabrikanten van de traditionele dieseltrucks. Al zal de Amerikaanse truck nog wel op een Europese leest moeten worden geschoeid.

Lange afstand

De gekende vrachtwagenbouwers hebben nog geen elektrische truck op de markt gebracht. Zeker voor vervoer over lange afstand zou die nog niet geschikt zijn, vooral vanwege de beperkte actieradius die de accu mogelijk maakt.

Maar nu komt de Tesla Semi er aan, in 2019. Topman Elon Musk belooft varianten die 500, respectievelijk 800 kilometer kunnen afleggen. Bovendien: na een half uur opladen kunnen ze weer 600 kilometer vooruit.

Dat is andere koek dan het bereik van zo'n 120 kilometer dat VDL heeft aangekondigd voor zijn elektrische truck voor stadsdistributie. Of de 300 kilometer van Ginaf.

DAF noemt de door Tesla geclaimde actieradius 'een goede stap in de gewenste richting'. Regionale transportondernemers gaan verder. ,,Als Tesla waarmaakt wat het nu belooft dan gaat een hele grote stap worden gezet", is de overtuiging van Rob Voets van Voets Transportbedrijf in Eersel. Peer van Eijk van Gebroeders van Eijk in Asten constateert dat 'heel veel binnenlands transport vooruit zou kunnen' met het door Tesla voorgespiegelde bereik. Hij rekent voor dat een transporteur op de binnenlandse markt zo'n 500 tot 600 kilometer per dag rijdt.

Kritische noot

Kritisch reageert Marco Lennards, DAF-dealer in Eindhoven. ,,Hij ziet er mooi uit. Maar het is te vroeg om te zeggen of het iets wordt."

Lennards ziet nog veel vraagtekens. ,,Uiteindelijk gaat het om de kosten per kilometer. Kun je de aanschaf in vijf tot acht jaar terugverdienen? Want als dat tien jaar is dan is de techniek al weer achterhaald."

Wat de Tesla Semi moet kosten, heeft topman Elon Musk niet bekendgemaakt. Hij belooft wel lagere operationele kosten: 1,26 dollar per mijl, tegen 1,51 dollar van een dieseltruck. De Tesla kan - volbeladen - in 20 seconden optrekken naar 100 kilometer per uur. Details van de accu in de truck zijn niet prijsgegeven, wel dat de vrachtwagen vier motoren aan boord heeft.

Waar Musk volgens Lennards aan voorbijgaat, is de benodigde infrastructuur van laadpalen. Transporteur Voets denkt dat die er tijdig zal komen. ,,Kijk maar hoe snel er spoedlaadstations voor elektrische auto's verschijnen."

Het 'groene denken' is in zijn ogen onomkeerbaar. ,,Ik heb een klant als bierproducent AB Inbev met grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Die zal met zijn handen klappen als wij elektrische trucks aanschaffen." DAF-dealer Lennards die met zijn bedrijf Lengo internationaal actief is, denkt dat de aankondiging van Tesla een impuls kan zijn voor de truckindustrie om harder aan de ontwikkeling van een elektrische variant te trekken. VDL kondigde eerder voor dit jaar de lancering van zijn e-truck aan. Dat moment is volgens het bedrijf nu voorzien voor 'het eerste kwartaal van 2018'.

Elektrisch vervoer

DAF handhaaft zijn zienswijze dat volledig elektrisch vervoer voornamelijk voor kortere afstanden zal worden toegepast. Voor de lange ritten gelooft DAF in de combinatie van elektrische aandrijving en diesel. Zo'n truck met hybride technologie wil het in 2019 in de praktijk testen.

In Eindhoven horen ze nog graag van Musk nadere details over gewicht, laadvermogen en kosten van de e-truck. Vergeet niet dat je een groot Europees netwerk van dealers voor onderhoud en levering van onderdelen nodig hebt, geeft DAF nog aan Tesla mee.