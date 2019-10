350.000 bezoekers voor 18de DDW: ‘Kwaliteitsslag gemaakt’

Martijn Paulen is blij met de wederom toegenomen kwaliteit van de presentaties, de verschillende discussies en praatprogramma’s. ,,In alle gebieden van de DDW is duidelijk dat er ook dit jaar weer een kwaliteitsslag gemaakt is en dat stemt zeer tevreden. Niet alleen de DDW, maar alle individuele ontwerpers, teams en collectieven zijn weer meer volwassen geworden; heel mooi om dat vast te kunnen stellen.” Verheugd is Paulen ook met de reacties die hij hoort van de ontwerpers: ,,Die zijn blij, er zijn goede contacten gelegd, de juiste mensen zijn op de juiste plaatsen verschenen. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor: die 2600 designers verder brengen.”