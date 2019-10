Curator Manifestations op DDW in Eindhoven: ‘De mens is óók natuur’  

‘Superpowers to the people!” Viola van Alphen, curator van Manifestations, is er heel precies in. Met haar team heeft ze de edities van de tentoonstelling Manifestations 2019, Superpowers in de Dutch Design Week alle vier georganiseerd. Ruim vijftig deelnemers zijn er dit jaar, van wie het werk te zien is in het Veem op Strijp-S.