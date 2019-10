DDW: 10 ED-tips

Moet: Graduation Show

Ongeveer tienduizend (!) vierkante meter van de voormalige melkfabriek is vrijgemaakt voor de 180 afgestudeerden van Design Academy Eindhoven. De traditionele Graduation Show landt voor de tweede keer in de Campina-ruimte langs het kanaal en wordt zonder twijfel wederom een van de hoogtepunten van de DDW. Dat heeft alles met de kwaliteit en de urgentie van de projecten te maken. Dit is een moetje, dus.

Poëtisch: Studio Drift

Ze studeerden beiden in 2005 af aan de Design Academy en begonnen twee jaar Studio Drift. Lonneke Gordijn en Ralph Nauta produceren sinds dat jaar projecten die balanceren op de grens van vormgeving en kunst. Van Dandlelight, het pluislampje, tot en met Franchise Freedom, een wolk drones die doet denken aan een vlucht spreeuwen. En natuurlijk de deconstructie van alledaagse dingen als een auto of een mobiele telefoon: Materialism. Poëtisch design.

Bilderdijklaan 10 en Paradijslaan 8-10

0,0146 seconden: One Click

Zo weinig tijd hebben we nodig om op ‘OK’ te klikken en daarmee akkoord te gaan met de privacy-voorwaarden. Dat doen we haast ongemerkt. Toch accorderen we daarmee onbewust heel veel: 835 voorwaarden om precies te zijn. Julia Janssen maakte er het boek One Click van. Honderden pagina’s met haast onleesbare voorwaarden. En die worden tijdens de DDW allemaal voorgelezen, op het Ketelhuisplein, als een performance. Janssen doet dat zelf, maar nodigt nadrukkelijk iedereen uit om ook een stukje mee te doen.

Ketelhuisplein

Langzaam: ‘Slow Stories’

Het terrein Sectie-C bulkt van de goede vormgevers die tijdens de DDW met plezier hun atelierdeuren opengooien. Niels Hoebers is er ook zo een. Wereldberoemd door zijn stop motion-films. Duren vaak een paar minuutjes; kost maanden om te maken. Tijdens de week worden nieuwe films vertoond: ‘Slow Stories’. Dan kijk je bijvoorbeeld een paar minuten naar een interieur. Waarin niets gebeurt. Af en toe rijdt buiten een autootje voorbij. Heerlijk. Daarna kun je de drukte weer in.

Daalakkersweg 8

Moet ook: Dutch Invertuals

Dutch Invertuals viert het tienjarig bestaan en doet dat met wat je gerust dé basisvorm kunt noemen: de cirkel. Het steeds wisselende collectief vormgevers maakt elk jaar indruk door hun inventiviteit en uitmuntende esthetiek. Elk project of object van de tien deelnemende designers staat als een huis, in een perfect vormgegeven presentatie - cirkelvormig. Uiteraard.

Zen: HeyHeydeHaas

Mogen dingen tijdens de DDW ook gewoon even leuk zijn? Tuurlijk. Stap maar eens binnen bij HeyHeydeHaas. Dat is een fijn ontwerpbureau dat vaak de grenzen opzoekt. Het heeft eerder een fantastisch object gemaakt voor Kunsthal Kade in Amersfoort en die is nu tijdens de DDW in de eigen studio te zien. Een gigantische installatie is het, 80 meter lang, die doet denken aan het werk Der Lauf der Dinge van Fischli en Weiss. Gooi er een muntje van 50 cent in en je hebt een tijdlang niets anders in je hoofd dan, euh, tja, gewoon zen.

Hallenweg 2A

Toekomst: Manifestations - Superpowers

De expo Manifestations - Superpowers nodigt uit, schuurt flink waar nodig en verwondert door de slimme manier waarop jonge mensen technologie inzetten. Om de wereld en onszelf anders vorm te geven. Knetterende robots, futuristische kleding en attributen, virtual reality-installaties en ietwat enge artificiële intelligentie: ervaringen te over op de 9e verdieping van het Veem.

Torenallee 80

Fashion: New Order of Fashion

Echt vrolijk zijn ze niet dit jaar. De titel van de presentatie is tenslotte ‘The end is near’. Maar de bende van New Order of Fashion (voorheen De Modebelofte) is in beginsel vrolijker dan ooit. Maar ze zien als geen ander dat er op het gebied van fashion veel aan het veranderen is. En nog veel meer veranderen moet. Juist ook op modegebied. En precies dat laten net-afgestudeerden fashionstudenten uit alle windstreken zien. Durfals zijn het, met zeer vooruitstrevend design - vér voorbij mode alleen.

Geschiedenis: Cor Unum

Oudere vormgevers zijn vaak een bron van inspiratie voor de jongere garde. Zo hoort het. Dachten ze ook bij keramiekproductiehuis Cor Unum, en vroegen vervolgens een aantal van die jongere designers om werk te maken; kijkend naar illustere voorgangers als Benno Premsela, Gijs Bakker en Geert Lap. Daar rolde de Future/History-collectie uit, met keramiek van onder anderen Bas van Beek, Studio Rens, Roderick Vos en Kiki van Eijk. En dat is mooi werk.

Prijzen: Dutch Design Awards

Altijd fijn om te bezoeken: de Dutch Design Awards. Het beste design van 2019 uit alle sectoren: van grafisch via mode tot en met ruimtelijk ontwerp. Winnaar van de BNO Piet Zwart Prijs is Frans Bevers, een kei op het gebied van tentoonstellingsontwerp. Met zijn bureau Opera heeft hij memorabele presentaties in binnen- en buitenland gemaakt. Vorig jaar werd hij op de Design Academy Eindhoven ook nog eens verkozen tot beste docent; daar kreeg hij de Jan Lucassenprijs voor. Twee prijzen voor een bijzondere man.

Torenallee 80