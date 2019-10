DDW-ambassadeur Stefano Boeri: Architect op groene kruistocht

De net twaalfjarige baron Cosimo Piovasco di Rondo klimt na een ruzie in een boom. Om daar vervolgens nooit meer uit te komen. Hij neemt volop deel aan het leven, eet, drinkt en heeft lief tussen de takken - hij gaat zelfs in de politiek, maar alles vanuit zijn boom. De novelle De baron in de boom van de Italiaanse schrijver Italo Calvino ligt aan de basis van de 'groene architectuur' van Stefano Boeri, aldus de Milanese architect. Hij ontwierp de eerste Bosco Verticale in zijn woonplaats; twee flinke flats in een zakenwijk van Milaan, waarvan de balkons vol zijn gezet met flinke bomen en struiken. Dat was in 2014, en sindsdien bouwt het architectenbureau 'verticale bossen' in talloze landen en steden. Zoals in Eindhoven, waar naast het Ketelhuisplein op Strijp-S in Eindhoven nu hard wordt gewerkt aan de realisatie van de zogeheten Trudo Toren: een zeventig meter hoog complex dat aan alle kanten met groen wordt aangekleed: een 'bos' met 125 bomen en 5200 struiken, planten en bloemen. Wat Boeri (62) óók heeft geïnspireerd tot het maken van de groene complexen: het eikenproject van de befaamde Duitse kunstenaar Joseph Beuys. Die liet in 1982 7000 eikenbomen planten in Kassel, tijdens de Documenta van Rudi Fuchs. De bomen zijn geplant en sieren ook andere steden als New York en Sydney.