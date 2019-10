DDW-discussie in MU Eindhoven: Nieuw desigmuseum als laboratorium

Paulen zei dat woensdagavond in cultuurplek MU in Eindhoven, tijdens een discussie waar werd gesproken over het designmuseum van de toekomst of het futurelab. Minister van cultuur Ingrid van Engelshoven heeft in haar recente cultuurplan aangegeven dat er in Nederland een dergelijke instituut moet komen, en de gemeente Eindhoven heeft zich daarvoor nadrukkelijk naar voren geschoven als mogelijke vestigingsplaats.

Kwartiermaakster Chris Sigaloff heeft in opdracht van de stad een eerste visie gemaakt, 'Designmuseum voor de toekomst', en dat werd gisteravond door een aantal directbetrokkenen verder besproken. Enige haast is daarbij geboden, want het plan dient vóór 1 februari op het bureau van de minister te liggen. Sigaloff hoopt daarom eind november een goed beeld te hebben van de inhoud van het nieuw te vormen instituut. Eind december moeten zaken als organisatie en financiën duidelijk zijn: ,,In januari kan ik dan gaan schrijven."

Futurelab

Paulen gaf aan dat er nog maar weinig plekken zijn waar designers en andere creatieven zonder druk kunnen werken. Die plekken zijn wel nodig, aldus Paulen: ,,Ik denk daarbij aan het oude Natlab van Philips, waar dat wel mogelijk was en waar de meest fantastische dingen zijn uitgevonden. Zo zou een futurelab eruit kunnen zien."



De DDW-directeur gaf ook aan, dat dat bottom-up moet gebeuren: ,,Zoals de designwereld in Eindhoven altijd heeft gewerkt en dat moet blijven doen. Een futurelab kan ook alleen worden gerealiseerd als alle partijen en plekken die er al zijn, samenwerken."

Directeur van de Design Academy Eindhoven, Joseph Grima, sprak over een forum of agora, waarin in de Romeinse tijd mensen samenkwamen om te discussiëren. ,,Een dergelijke plek, waar zaken worden uitgewisseld, waar kennis wordt gedeeld, waar je kunt werken zonder dat er gelijk aan rendement of geld wordt gedacht; zo'n plek wens ik in Eindhoven, dat daarmee hét designplatform van de wereld kan worden, daar ben ik van overtuigd."