DDW Music Festival: Geheimzinnige robots en een jazzlegende

Het programma is avontuurlijk en verrassend. Neem nou Les Robots (Effenaar, 26/10), een geheimzinnig duo uit de buurt van Rotterdam. De vermomde rockers laten zich inspireren door onder anderen de Engelse producer Joe Meek (1929-1967). In zijn Londense huisstudio creëerde hij een eigen sound met 'fuzzy' orgeltjes, galmende gitaren en innovatieve electronica.



Ook diens generatiegenoten van The Shadows zijn helden van de heren (?) van Les Robots. De debuut-lp verscheen op vrijdag de dertiende september. Heel veel meer valt er niet te melden, want het duo hult zich in stilzwijgen.