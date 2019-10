De Dutch Design Week is volwassen

Column/DDW Alle weken van het jaar een DDW

10:00 Zonder twijfel is de Dutch Design Week een van de leukste weken van het jaar in Eindhoven. Glow, ook heel fijn, maar tamelijk drukjes. De Technology Week, het Tromp- en het Storioni Festival; mogen er ook zijn en ik kijk nu al uit naar wat ons te wachten staat op theatergebied. Maar de DDW is heel speciaal.