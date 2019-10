De voertaal is Engels tijdens de DDW: Internationale bezoekers zijn onder de indruk

DDWEINDHOVEN - Bijna net zo creatief als de designers zelf zijn vaak de outfits van bezoekers van de Dutch Design Week. In het pallet van kleuren val je vooral op in je normale kloffie.

Het werk van 2600 designers trekt deze week zo'n 350.000 bezoekers naar de Dutch Design Week in Eindhoven. Bezoekers die voor een groot deel uit het buitenland komen en de voertaal in Eindhoven is deze dagen dan ook veelal Engels.

Volgens Mark de Greeff van de organisatie is er dit jaar vooral een toename van bezoekers uit Europa. ,,We hebben daar de afgelopen maanden online campagne gevoerd via bijvoorbeeld Facebook en Instagram en dat werpt zijn vruchten af. In de top drie van internationale bezoekers staan het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. We richten ons dan vooral op de steden met een eigen designschool. Daar zit onze doelgroep en de vakmensen die we zo graag naar Eindhoven halen deze week. Het doel is immers om de deelnemers van de DDW in contact te brengen met nieuwe opdrachtgevers. Het gaat niet altijd om zoveel mogelijk bezoekers. Deelnemers hebben vaak liever een paar mensen die heel doelgericht voor hun project komen.”

Graduation Show van Design Academy Eindhoven in voormalige Campinafabriek aan Kanaal Zuid

Slaapplekken

In het kader van ‘verbinden’ organiseert stadsmarketingorganisatie Eindhoven 365 dit jaar voor het eerst het project ‘Eindhoven Exchange’ waarbij het voor internationaal talent een slaapplek regelt bij de deelnemers aan de DDW. ,,Veelal studenten die graag naar Eindhoven komen maar moeite hebben om een betaalbare overnachting te regelen”, aldus Edwin van Enck van Eindhoven 365. ,,We hebben afgelopen zomer een oproep geplaatst en dat heeft uiteindelijk 25 slaapplekken opgeleverd. Die worden nu gebruikt door designstudenten uit Zweden, Polen, Engeland en zelfs Abu Dabi.” Van Enck hoopt dat Eindhoven Exchange de komende jaren verder kan groeien. ,,Ik hoor nu al verhalen van studenten die intensief contact hebben en dat is natuurlijk het doel van dit project. De slaapplaats is een mooi begin om ervaringen en kennis uit te wisselen.”

Ik laat me verrassen

,,Ik laat me verrassen en hoop mooie dingen te zien. Dit zijn toch de plekken waar de toekomst bedacht wordt.” Ze was een paar jaar niet geweest maar vorig jaar besloot Din Raassens (66) uit Heeze toch weer een bezoek aan de Dutch Design Week te brengen. ,,We zijn met pensioen dus hebben weer wat meer tijd. Dit jaar hebben we er twee dagen voor uitgetrokken maar we hoeven niet alles te zien.” Volgens Raassens is de Melkfabriek een prima plek voor de Graduation Show. ,,Het is hier mooi licht van binnen.”

Din Raassens

Sfeer is goed

Sarah Vermeulen (22) maakt deel uit van een grote groep Duitse studenten uit Berlijn. Zelf volgt ze daar de opleiding grafisch design. ,,Wij hebben ook een soort Graduation Show maar lang niet zo groot en goed als deze.” Met een airbnb als uitvalsbasis struint ze al drie dagen de stad af. ,,De sfeer in de stad is echt heel bijzonder. Het leukst vind ik de projecten rondom social design. Het is ook goed dat jonge ontwerpers zich buigen over maatschappelijk vraagstukken. Dat is toch de toekomst.”

Sarah Vermeulen

Dakloos

Vier dagen wil Margherita Gilotti (26) uit Rome uittrekken voor de DDW. ,,Maar onze slaapplek is zojuist geannuleerd. We zijn dus eigenlijk dakloos en dat is wel een probleem. Probeer nu nog maar eens een goedkoop hotel te vinden.” Gilotti is voor het eerst in Eindhoven en kijkt vooralsnog haar ogen uit. ,,Design rondom problemen zoals klimaatverandering vind ik erg interessant.” Op haar telefoon staan de onderdelen van het programma die ze nog hoopt te bezoeken. ,,En dan sluiten we af met een dagje Amsterdam.”

Margherita Gilotti

Design in plaats van shoppen

De net op de Graduation Show gearriveerde Alexandra Judali (20) is direct onder de indruk. ,,We zijn hier met een groep van de Luca School of Arts in Gent. Daar volg ik de opleiding interieurvormgeving en hier hopen we natuurlijk de nodige inspiratie op te doen.” In Eindhoven was Judali al een paar keer geweest. ,,Maar dan vooral op te shoppen. Leuk om de stad nu een keer op een andere manier te zien. Vanmorgen zijn we al bij het Van Abbe Museum geweest. We zijn er maar één dag en proberen zoveel mogelijk te zien.”

Alexandra Judali

Recyclen

Vix Ho (40) maakt deel uit van een Chinese delegatie uit Sjanghai. Ik ben echt verbaasd over de creativiteit van de expositie hier. De vrijheid die studenten krijgen is voor ons Chinezen een beetje vreemd maar je voelt dat ze gelukkig zijn. Zelf werkt Ho bij Alibaba. De grootste internetwinkel van Azië. We zijn heel erg gericht op de commerciële kant van producten maar de maatschappij is aan het veranderen. Aspecten zoals recyclen worden steeds belangrijker. Daar kunnen wij in de toekomst ook niet meer omheen.

Beetje eng

Clodagh Read (22) Bij gebrek aan een fatsoenlijke designopleiding verliet Clodagh Read (22) een paar jaar geleden haar geboorteplaats Kilkenny in Ierland. ,,Het onderwijs is daar vrij traditioneel en dat was niets voor mij." Inmiddels studeert ze aan de Design Academy in Eindhoven en hoopt ze volgend jaar zelf mee te doen aan de Graduation Show. ,,Het niveau is echt heel hoog en dat is soms ook wel een beetje eng. Je wilt niet onder doen voor de rest. Tegelijkertijd is het gaaf om te zien hoeveel internationale bezoekers er zijn."

Even rust