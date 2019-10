Designers van Ontwerpstudio Vouw: ‘Mensen verslaafd aan elkaar maken’

EINDHOVEN - Voor de Dutch Design Week hebben Justus Bruns (31) en Mingus Vogel (30), designers van Ontwerpstudio Vouw in Amsterdam, hun project Chairwave in het Klokgebouw tentoongesteld.

,,De Chairwave is een rij van vijf stoelen waar mensen alleen maar naast elkaar kunnen zitten. In het midden staat een stoel waar iemand op kan zitten, de rest van de stoelen is dichtgeklapt. Bij het zitten op de middelste stoel, openen alleen de twee stoelen ernaast. Met dit project dwingen we mensen om naast elkaar te zitten en een gesprek te beginnen”, legt Vogel uit.

Bruns: ,,We zitten constant op onze telefoon met oordopjes in. Daardoor hebben mensen steeds minder contact, wat door de technologie komt. Wij willen laten zien dat technologie ook iets goeds kan zijn. In plaats van mensen verslaafd aan hun telefoon te maken, proberen wij mensen verslaafd aan elkaar te maken.”