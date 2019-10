Deze ontwerpers zijn de ambassadeurs van de Dutch Design Week

Op een industrieterrein in Amsterdam-Noord, tussen houthandels en hippe restaurantjes en op minder dan honderd meter van het IJ, zit Studio Drift. Al zo'n jaar of tien, na eerder in Eindhoven te hebben gehuisd. De studio is op drie plekken present de komende DDW en 'Mrs. & Mr. Drift'; Lonneke Gordijn en Ralph Nauta, zijn ook ambassadeurs van deze designweek. In een grote industrieloods werkt het duo, inmiddels met veertig medewerkers, aan de projecten van Drift. Projecten die steevast opvallen door innovatie en esthetiek en in de bekendste musea ter wereld te zien.