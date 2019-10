Drivers of Change tijdens Dutch Design Week ‘Wat wij kunnen betekenen voor de energietransitie’

,,Vision is een prototype van een elektrische raceauto. Van deze auto willen wij een echt rijdende auto maken die net zo snel op te laden is als dat je een normale auto tankt. Je laadt de auto, je stopt de kabel erin, twee minuten later haal je ‘m eruit en rij je weer verder. Mensen hebben best een grote barrière om een elektrische auto te kopen, omdat je vaak een half uur of langer bezig bent met het opladen van de auto. Wij willen de oplaadduur verminderen.”