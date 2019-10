Dutch Design Week-studente presenteert haar project: ‘Ik wil een magisch moment creëren’

Recensie Graduation Show gaat vér voorbij tafels, stoelen en bedden

9:55 EINDHOVEN - Er was een tijd, niet eens zo heel lang geleden, dan struikelde je bij de eindexamententoonstelling van de Design Academy Eindhoven (DAE) over fraai vormgeven tafels, ingenieuze badkuipen, nog slimmere droogrekken en superstrak vormgegeven fietsen. Bij de rondgang langs de Graduation van dit jaar is amper nog een tafel of fiets te bekennen.