Indringende, fijne en slimme verhalen op Graduation ‘19

Column Friet en ander DDW-voer

10:00 Voordat we beginnen aan de DDW gaan we eerst al iets rechtzetten. Gewoon om onbedoelde verwarring te voorkomen. Het programma van de DDW is al enorm, dus laat dít dan in ieder geval duidelijk zijn. We gaan het hebben over friet. Friet van Piet welteverstaan. Dat is Piet Bergman, een begrip op frietgebied. Compleet met altijd verse en verrassende sauzen.