Jezelf mens voelen tussen de technologie in Natlab tijdens DDW

DDWEINDHOVEN - Een stelletje gaat een glazen koepel in, zet sensoren op het hoofd en begint aan een lange zoen. De apparatuur op de hoofden registreert de elektrische spanningen die door de kus ontstaan in de hersenen, en zet ze om in golfpatronen die als reliëf op twee ringen geplaatst worden. Die komen even later uit een printer rollen.

'Brainwave Wedding Lab' is een van de meest in het oog springende onderdelen van Homo Sensorium. ,,Homo Sensorium is ontstaan uit het idee dat de wereld snel aan het veranderen is", zegt Olga Mink, directeur van de Baltan Laboratories die ondergebracht zijn in het Natlab. ,,Technologie is overal om ons heen, zit vaak ook in ons. Er zijn apparaatjes waarmee je hartritmes kunt registreren. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om kennis te uploaden naar hersenen. Mensen als Elon Musk zijn bezig met kunstmatige intelligentie, spreken van 'enhanced human beings' - supermensen, postmenselijke wezens. In dit programma willen we daarop reflecteren, in samenwerking met Plaza en Broet."

Voelkamer

Er zijn films, een concert, een voelkamer. ,,Mensen leggen steeds de nadruk op ogen en oren", aldus Mink. ,,Dat zijn de primaire zintuigen. Maar ook de tastzin is van belang. We dreigen die manier van communiceren met de wereld te verliezen, doordat we alles doen via toetsen en aanraakschermen. Gladde, blinkende oppervlakken. We zouden vergeten hoe boomschors voelt, gras of een bakstenen muur. In Natlab hebben we een ruimte met zachte wanden en vloeren gecreëerd die je met blote voeten betreedt om die gewaarwording teweeg te brengen."

De Amerikaanse kunstenares Madeline Schwartzman organiseert de workshop 'Facing Nature' rond een vergelijkbaar thema. Terwijl we de natuur gewoonlijk vooral bekijken op tv-schermen, brengt zij je er direct mee in contact. Dat doet ze met maskers van hout en bladeren. Een rechtstreekse beleving van de natuur die geïnspireerd is op sjamanisme. Confronterende gezichtsprotheses die tot nadenken stemmen.

Ook is het mogelijk om een wandeling te maken door Strijp-S met de 'Cosmic Travel Kit', een helm met rugzak. Deze sciencefiction uitdossing maakt het mogelijk het gebied in verschillende tijden te doorkruisen - heden, verleden en toekomst. Mink: ,,In Homo Sensorium proberen we niet de mens te analyseren, maar te reflecteren op wat ons mens maakt. De vraag op te werpen, hoeveel technologie we toelaten in ons leven, ons lichaam."