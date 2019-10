New Order of Fashion: met jonge ontwerpers de wereld laten kantelen in Warehouse of Innovation in Eindhoven

Rensink: ,,We zitten op een punt dat de wereld kan gaan kantelen. En als dat gebeurt, dan kantelen we allemaal mee. Dat gevoel moeten mensen krijgen als ze hier binnenkomen." Het lot van de wereld en wat de mens daarmee doet is dit jaar het basisidee achter New Order of Fashion.

Het is de zesde keer op rij dat het expositieplatform, geïnitieerd door Ellen Albers, jonge modeontwerpers presenteert in DDW. ,,Het thema is 'The End Is Near'", zegt hij. ,,Dat klinkt apocalyptisch, maar het wordt meteen aangevuld met 'Time For New Beginnings'. We zitten in feite al in de apocalyps. Dat is de beste tijd voor nieuwe ideeën. Over de aarde, en over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Daarom willen we niet alleen collecties kleding tonen, maar ook de achtergronden."