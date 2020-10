1,5 ton geëist voor dodelijk ongeluk in Liesselse kalksteenfabriek: ‘Machine stond bekend als gevaarlijk’

Machine liet stukken steen vallen

De vacuümzuiger waarmee de betreffende machine in deze zaak werkte, liet continu stukken steen vallen, volgens het OM. Hierdoor raakte de zaagmachine vervuild met kleine stukjes steen die de werknemers er handmatig uit moesten halen. Uit onderzoek is gebleken dat er verschillende manieren waren om hiervoor binnen de beveiligde ruimte van de zaaglijn te komen zonder dat de machines automatisch werden uitgeschakeld. Het was de werknemers bekend dat de machine gevaarlijk was en dat je niet in een draaiende machine mocht komen maar de specifieke risico’s verbonden aan de machines waren niet bekend en een vast veiligheidsprotocol om de machine schoon te maken ontbrak.