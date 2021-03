1-jarig kind omgekomen bij botsing met bestelbus in Aarle-Rixtel

Bioboeren krijgen miljarden van Europa, maar het komt niet echt van de grond: 'Je bent een buitenbeen­tje’

30 maart Europa stopt miljarden in de biologische landbouw. Het aanvalsplan is hard nodig, vooral in Nederland, waar een echte doorbraak uitblijft. ,,Je moet echt geloven in biologisch boeren en dan kan een subsidie helpen. Niet andersom.”