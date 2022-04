1 ridder en 8 lintjes in Someren

Lintjes waren er voor Marij Haerkens van den Brand-de Lau, Jan van den Heuvel, Peter Maas, Jan Peters, Ton van Schalen, Steef van ’t Slot, Mieke Storms en Rinie van de Voort. Een overzicht van alle onderscheidingen

Somerenaar Peter Acda (74) is op diverse fronten actief in de Somerense gemeenschap. Hij is onder meer geridderd vanwege zijn inzet voor muziekvereniging Somerens Lust. Hij was penningmeester en begeleider van het jeugd- en opleidingsorkest. Verder was Acda medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Dokter Eijnatten. Die stichting ondersteunt initiatieven gericht op gezondheid en welzijn van alle inwoners. Momenteel is hij penningmeester van de afdeling Someren van Veilig Verkeer Nederland en is hij actief voor de Past Rotary Club Peelrand.

De 66-jarige Marij Haerkens van den Brand-de Lau uit Someren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat ze al een halve eeuw de handen uit de mouwen steekt voor diverse verenigingen. Als 15-jarige begon ze als groepsleidster bij Jong Nederland. Verder was ze één van de oprichters van ‘Someren geraakt’, een club die inwoners en ondernemers een hart onder de riem wilde steken tijdens de coronacrisis. Een lange staat van dienst heeft ze ook bij carnavalsvereniging De Meerpoel, Kennedymarsorganisator JOEK en het Zummers Triduüm.

Burgemeester Blok kon ook een lintje opspelden bij Jan van den Heuvel (66) uit Lierop. Hij heeft in ruim een kwart eeuw diverse functies bekleed bij voetbalvereniging SV Lierop. Hij was onder meer jeugdleider en bestuurslid. Momenteel is hij secretaris van de Waarde(n)volle Club. Van den Heuvel heeft ook oog voor oud en jong in Lierop. Zo is hij voorzitter van de lokale KBO en secretaris van Stichting Jeugdwerk aldaar. In het verleden was hij actief bij de KPJ en lid van het schoolbestuur van basisschool ‘t Rendal in Lierop.

De 64-jarige Peter Maas uit Lierop heeft gisterochtend een lintje gekregen, onder meer omdat hij al ruim dertig jaar mantelzorger is van zijn dochter Krissy. Na haar geboorte heeft ze diverse ziekenhuisopnames en operaties gehad. Haar ouders hebben besloten hun dochter thuis te blijven verzorgen, Maas neemt de meeste zorgtaken op zich. Ook verenigingen in Lierop kunnen op hem rekenen. Hij maakt foto's van lokale evenementen. Tevens is hij arrangeur en pianobegeleider bij diverse muzikale manifestaties in het dorp en vieringen in de kerk.

Jan Peters (70) uit Someren heeft de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Sinds 2012 is hij voorzitter van de lokale cliëntenraad van Hoeve Corisberg in Heerlen. In het verleden was de Somerenaar actief als bestuurslid voor het Koninklijk Woensels Muziekcorps en het Somerens Ensemble. Vanaf 2004 vervult hij vrijwilligerstaken bij Muziekvereniging Somerens Lust. Zijn hart ligt bij de jeugd. Als coördinator muziekprojecten op de basisscholen speelde hij een belangrijke rol in de werving van jonge leden.

Hij is al bijna vijftig jaar actief binnen de gemeenschap van Lierop. Daarom is de 76-jarige Ton van Schalen gisterochtend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Schalen is de oprichter van Tennisvereniging De Ren. Verder is de Lieroppenaar al vier decennia actief bij fanfare Sint. Willibrordus. Eerst als bestuurslid, nu als commissaris. De Koepelkerk in Lierop kent hij op zijn duimpje. Als lid van het kerkbestuur maakt hij deel uit van de restauratiecommissie. Tevens verzorgt hij rondleidingen door de kerk.

De 75-jarige Steef van ’t Slot uit Someren-Eind heeft een lintje gekregen uit handen van burgemeester Blok. Hij was één van de oprichters van Dorpsraad Someren-Eind. Als bestuurslid zette hij zich in voor de bouw van multifunctionele accommodatie de Einder. Hij maakt zich ook hard voor verkeersveiligheid in en rond het dorp. Zo is hij nog steeds actief als straatcoördinator van Buurtpreventie ‘de Veilige Haven’. Sinds 2012 is Van ’t Slot actief voor ZummerePower, een energiecoöperatie in Someren die gerund wordt door vrijwilligers.

Mieke Storms (68) uit Someren heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van cultureel centrum De Ruchte tot volwaardig theater. Mede daarom is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is daar al 23 jaar bij betrokken. Bij werkgroep Podium werd ze 20 jaar geleden van algemeen vrijwilliger een actief en betrokken bestuurslid en programmeur. De laatste 6 jaar houdt ze zich bezig met het vrijwilligersbeleid. Verder was ze vrijwilliger bij het loket gezondheidswijzer en sinds 2018 zit ze bij ‘Vrouwen Centraal’.

Rinie van de Voort (66) is vooral bekend in Someren-Eind, waar hij al veertig jaar op vele fronten binnen de gemeenschap een steentje bijdraagt. Daarom heeft hij een lintje gekregen. In het verleden was hij bestuurslid bij diverse buurtverenigingen en Gemeenschapshuis ‘de Einder’. Ook richtte hij zich op de jeugd, bij Stichting Jeugdwerk en Speeltuin ‘Prinses Irene’. Van TWC ‘De strakke ketting’ is hij medeoprichter. Verder werkt hij al 25 jaar vrijwillig met mensen met een beperking. Hij begeleidt onder meer activiteiten bij KansPlus.