100 jaar De Hei, met dank aan Theodoor

Honderd jaar geleden was Someren-Heide een woeste vlakte vol heide. Een onderwijzer en de zoon van een van de pioniers die in 1922 zijn begonnen met de ontginning, doen hun verhaal.

Wim van den Broek (77) is in 1974 vanuit Kerkdriel in Someren-Heide komen wonen en werken als onderwijzer. ,,Ik kwam terecht in een gemeenschap van hard werkende boeren die vooral elkaar vooruit hielpen, dat hadden ze meegekregen van hun vaders en opa’s die in 1922 met bijna niets de heidegrond bewerkten tot de weide en landbouwgronden die er 100 jaar later zo keurig bijliggen. Die pioniers waren een ander slag volk maar ze hadden elkaar allemaal nodig om te overleven, dat was toen en merk je nu nog.”

Jan van Dillen (85) vindt dat een compliment voor zijn vader Theodoor. ,,Hij was een van de eerste landbouwers die op 26 april 1922 een koopakte ondertekende voor een strook grond van 10 hectare aan de hoek Nieuwendijk/Kerkendijk in Someren-Heide. Een paar dagen daarvoor was hij met de trein vanuit Doetinchem naar Sterksel gereisd vanwaar hij te voet naar De Hei liep, hij trof daar een stuk heidegrond aan dat voor de helft was omgeploegd, hij heeft toen overnacht bij familie in Leende en is teruggegaan naar zijn ouderlijk huis in Wijnbergen en met een paardenkar vol met gereedschap terug naar De Hei gereden en aan de slag gegaan.”

Een kippenkooi werd zijn onderkomen

De eerste nachten sliep Van Dillen bij zijn familie, maar hij wilde dicht bij zijn werk zijn en van een oude kippenkooi maakte hij een onderkomen om in te eten en te slapen. ,,De eerste jaren is hij 16 keer op en neer gereden naar Gelderland en steeds bracht hij spullen mee voor zijn woning die door een aannemer werd gebouwd. De veestal bouwde hij zelf en het voer voor de varkens, koeien en paarden verbouwde hij op zijn inmiddels vruchtbare grond.”

Volgens Van den Broek was niet iedereen welkom op de heidegrond in De Hei. ,,Eigenlijk werden ze in de streek waar ze vandaan kwamen al geselecteerd, de gemeente Someren deed navraag wat voor personen het waren met onbesproken gedrag als de norm. Onder hen ook een aantal protestanten, maar geloof speelde geen rol en hun kinderen werden op school goed opgenomen. Er was zelfs een protestantse vrouw die jarenlang de bloemen verzorgde in onze rooms-katholieke kerk.”

30 krantenpagina's volgeschreven

Wim heeft samen met John Henkes verhalen geschreven over een eeuw De Hei. ,, Van de komst van de eerste nieuwe boerenfamilies tot de viering van ons jubileum feest in april 2022 hebben we 30 krantenpagina’s volgeschreven over de eerste ontginningen, ontstaan van verenigingen en de situatie in de wereldoorlog. De meeste inwoners van De Hei zijn de oorlog goed doorgekomen, ze hebben geen honger geleden en ze konden mensen die het nodig hadden ook nog helpen. Dat is door ons beschreven.”

Someren Heide ED2022 16327 100 jaar Someren-Heide Leden van het comite 100 jaar Someren-Heide en Jan van Dillen (zoon van eerste pioniers) vertellen over de viering van het eeuwfeest van het dorp

Met nog vier andere boeren was Theodoor naar Brabant gekomen en zij hielpen elkaar zoveel mogelijk. ,,Zij kwamen elke zondagvoormiddag bij mekaar en bespraken dan de problemen van de een en de ideeën van de ander, dat heeft hen geholpen de eerste zeer harde jaren door te komen. Maar ook met de enkele boeren die al langer in De Hei bezig waren hadden ze een goed contact. Later is daar de basis gelegd van de parochie Someren Heide”, weet Jan over zijn vader.

Die samenwerking is vertaald in de slogan van het feestjaar: ‘De Hei 100 jaar dat vieren we met elkaar’. Eind april wordt er een week gefeest met heel De Hei en een van de hoogtepunten is de bekendmaking van de wensen die aangevraagd zijn bij de wensenboom. Die avond én het hele jaar door gaan er in De Hei wensen in vervulling, met dank aan Theodoor van Dillen uit Wijnbergen.

Archieffoto van inzegening noodkerk Someren-Heide