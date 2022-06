100-jarig De Rips laat zich van de sportieve kant zien met spellendag en jubelpad

Zeventien ploegen, met in totaal 86 jongens, meisjes, vrouwen en mannen moeten onder tropische omstandigheden een parkoers afleggen in de strijd om de eretitel Beste sportteam van De Rips. Twee jaar later dan gepland kan de commissie onder leiding van Roel van de Broek met hulp van de sportverenigingen iedereen daadwerkelijk in beweging zetten.

Quote De plannen zijn tien jaar geleden al ontstaan, tijdens het 90-jarig bestaan van ons dorp. Toen hadden we de bosfeesten en vond iedereen het jammer dat er niets blijvends was in het bos. Bart van der Aa, Boswachter

,,Het gaat om deelnemers uit groep 1 van de basisschool tot vijftigplus,” vertelt Van de Broek enthousiast. ,,We hebben, gezien de hitte, hier en daar het programma aangepast”, vult commissielid Derek van der Veen hem aan. ,,Er zijn enkele waterspelen bijgekomen en we hebben het programma wat ingekort.” Daarnaast is iedereen geadviseerd zich goed in te smeren en voldoende te drinken.

Taart voor winnende ploeg

Voldoende drinken vergt geen aansporing na afloop van de sportieve dag, tijdens de afterparty. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de deelnemers nagenieten van dit sportieve evenement. De kinderen krijgen allemaal een medaille en voor de winnende ploeg is er taart.

Zondagochtend zijn de weergoden minder goed gestemd. Maar dat mag de feestvreugde niet drukken. Wethouder Willeke van Zeeland opent het Jubelpad.,,Dit pad is een initiatief van het Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer”, legt een van de initiatiefnemers boswachter Bart van der Aa uit. ,,De plannen zijn tien jaar geleden al ontstaan, tijdens het 90-jarig bestaan van ons dorp. Toen hadden we de bosfeesten en vond iedereen het jammer dat er niets blijvends was in het bos. Het is toen niet gelukt om op het Beestenveld iets voor elkaar te krijgen.” Maar nu wel. Op de oude voetbalvelden van Fiducia is een educatief wandelpad voor kinderen gemaakt. De naam Jubelpad wordt ontleend aan, hoe kan het ook anders, het jubileum van het dorp.,,Kinderen en hun ouders worden met QR-codes door kabouter Jubel langs allerlei wetenswaardigheden over de natuur geleid.”

Allemaal te smal

Het pad is 1,5 kilometer lang. ,,In het bos is het pad niet meer toegankelijk voor wandelwagens of buggy’s”, zegt Van der Aa, ,,Dan wordt het allemaal te smal en zijn er verschillende bruggetjes en hindernissen. Het is dan ook de bedoeling dat ouders met hun kinderen aan de hand langs allerlei natuurweetjes lopen.”

Onderhoud van het terrein zal gebeuren door het Brabants Landschap en zal onder meer door het eveneens jubilerende bedrijf Franssen-Gerrits worden gesponsord. De groep kinderen die zaterdag tijdens de sportdag als winnaar eindigde, heeft de eer om samen met de wethouder als eerste het pad te bewandelen. Als echte wandelaars krijgen zij, van de organisatie, goed gevulde knapzakken mee.