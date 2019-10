145-jarige Harmonie Musis Sacrum pakt uit en laat ‘Tante Drieka’ Bakel spiegel voorhouden

,,Het is een theaterstuk uit eigen keuken, een geweldig uitdaging om met amateurs zo iets op de planken te zetten. Dit is een proces dat we samen doen.” Toch heeft Bakelnaar Ad Jansen, die het voorgaande zegt, al best veel in zijn eentje gedaan. Hij schreef het stuk Tante Drieka dat harmonie Musis Sacrum op de planken gaat brengen.

Hij liep al langere tijd met het idee rond om een eigen theater- of cabaretstuk te schrijven en deze plannen ook al eens links en rechts laten vallen. Bij Musis Sacrum, waar hij lid van is, viel dat in goede aarde. Het comité van het 145-jarig bestaan liep namelijk ook met het idee rond om dit jaar een theater-cabaretvoorstelling op touw te zetten. Toen zijn ze maar eens bij elkaar gaan zitten, vertelt comitélid Franca van de Laar. ,,Het levert een mooie combi op. Het is win-win voor ons allebei.”

Spiegel

Quote Er is hier aan tafel al wat afgelachen tijdens de leesrepeti­ties. We zijn nu het stuk aan het verfijnen, het is rekening houden met de ruim 100 leden van Musis Sacrum die allemaal hier een rol in hebben. Ad Jansen, Bakelnaar Tante Drieka staat model voor een mooie oude dame op leeftijd zoals ook harmonie Musis Sacrum een respectabele leeftijd heeft bereikt. Jansen vergelijkt het stuk met het voorhouden van een spiegel waarin Bakel veel herkenbare zaken zal terugzien. Problemen heeft Jansen niet gehad om deze revue te schrijven. ,,Ik hoor zoveel tijdens mijn werkzaamheden als coördinator van de Wilbertdries en mijn hobbies muziek en schilderen, daar haal ik mijn inspiratie uit.”



Ruim een jaar is Jansen inmiddels bezig met deze voorstelling. ,,Er is hier aan tafel al wat afgelachen tijdens de leesrepetities. We zijn nu het stuk aan het verfijnen, het is rekening houden met de ruim 100 leden van Musis Sacrum die allemaal hier een rol in hebben. Maar het is een groeiproces. Het totaalplaatje moet je zien als alle puzzelstukjes op zijn plaats liggen.”

Generaties

,,Het mooie is de interactie tussen de generaties", zegt Franca van de Laar. ,,Voor de ene generatie zullen bepaalde onderdelen herkenbaarder zijn dan voor de andere.” Veel meer willen de twee niet prijsgeven over de revue. ,,Het is zeker verrassend voor het publiek.”