16-jarige tiener uit Deurne bijna maand vermist

Hoe Gemertena­ren voor 't eerst knoflook roken

16:37 GEMERT - De introductie van de Indische keuken bracht het reukorgaan van menig Gemertenaar begin jaren vijftig in de war. Zo ook de ouders van Hans Gloudemans. ,,Die wisten niet wat ze overkwam toen ze voor het eerst knoflook roken.'' Een herkenbare opmerking voor veel bezoekers van de Gemertse verhalentafel over de Indische gemeenschap in het dorp.