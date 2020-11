190 bomen in Gemert-Bakel gaan voor de bijl

De bomen worden alleen niet allemaal vervangen. Komend voorjaar worden er op de lege plekken die deze bomen achterlaten zo'n zestig nieuwe bomen geplant.

Het gaat vrijwel uitsluitend om exemplaren die nagenoeg of helemaal dood zijn en daardoor 'onherstelbaar onveilig' zijn, zoals een woordvoerder van het Gemert-Bakelse gemeentebestuur het uitdrukt. ,,Vooral in het buitengebied van Milheeze zijn er veel berken die zijn afgestorven. Ondanks dat een berk een pioniersoort is die goed op arme zandgronden kan groeien, blijkt die niet zo goed bestand tegen hete droge zomers. Ook bomen hebben last van klimaatverandering", legt de woordvoerder uit.

Bomen in alle dorpen

Het gaat niet alleen om bomen in Milheeze, de 190 te kappen bomen staan verspreid over alle dorpen in de gemeente Gemert-Bakel.

In totaal telt Gemert-Bakel ongeveer 50.000 bomen. ,,Belangrijk is dat we als gemeente niet zozeer denken in aantallen bomen om terug te planten, maar juist in de massa blad die er terugkomt, het zogenoemde kroonvolume. Want de hoeveelheid aan kroonvolume bepaalt hoeveel CO2 er opgenomen wordt", aldus de gemeentelijke woordvoerder.

Overleven

Dat straks niet alle 190 gekapte bomen vervangen worden, heeft een reden. ,,Veel van de bomen die we gaan rooien, staan in een bestaande rij. Het is nog maar de vraag of jonge nieuwe aanplant wel kan overleven tussen bestaande, grote bomen", geeft de woordvoerder aan.