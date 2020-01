227 bekeuringen uitgedeeld bij controle op N270

Update Prijsexplo­sie op woning­markt Eindhoven in 2019; starters de klos in regio Zuid­oost-Bra­bant

11:04 EINDHOVEN - Eindhoven heeft afgelopen jaar te maken gehad met een 'prijsexplosie’ op de woningmarkt. De huizenprijzen in de stad stegen in een jaar tijd met 19 procent naar een recordgemiddelde van ruim 329.000 euro. De appartementen spannen daarbij de kroon: de gemiddelde prijs steeg van 197.500 naar 263.900, een toename van ruim 33 procent. In geen enkele andere stad in Nederland stegen de prijzen zo hard.