24-uurs opvang bij KC De Samenstroom in Gemert

De coördinatie van de opvang, geopend tussen 19.00 en 7.00 uur, ligt bij Stichting GOO, een schoolbestuur met vestigingen in alle drie de gemeenten. De nacht- en weekendopvang is alleen bedoeld voor ouders die het écht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze beiden nacht- en weekenddiensten werken in een cruciaal beroep en geen of niet voldoende opvang in het eigen netwerk kunnen vinden.