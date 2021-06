25 appartementen in oude kerk in Someren-Heide: ,,We houden het gebouw zoveel mogelijk in tact”

Bedrijven zonder stroom door brand in transforma­tor­huis­je in Beek en Donk

31 mei BEEK EN DONK - Meerdere bedrijven aan de Bosbeemd in Beek en Donk zitten vanaf maandagmiddag zonder stroom. Daar heeft in een transformatorhuisje een brandje gewoed. Hoeveel bedrijven er precies last van hebben is nog niet duidelijk.