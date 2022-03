26-jarige Bram van Neerven volgt Michiel Dankers op bij grootste partij van Deurne, DOE!

DEURNE - De 26-jarige Bram van Neerven volgt Michiel Dankers op als fractievoorzitter van DOE!. De Deurnese partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de grootste. Dankers verlaat de politiek en was in totaal 28 jaar raadslid.

In 2019 kondigde hij aan na de verkiezingen te stoppen. Lijsttrekker en wethouder Marinus Biemans van DOE! heeft gemengde gevoelens. ,,Het zal voor mij en politiek Deurne wel even wennen zijn om Michiel niet meer in de raad te zien. Maar met Bram als nieuwe fractievoorzitter hebben we volop vertrouwen in de toekomst.”

Bram van Neerven werd op zijn negentiende commissielid en een jaar later ook lid van de gemeenteraad. Hij studeert aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Eerder behaalde hij aan Nyenrode Business Universiteit zijn bachelor in de accountancy.

Ruimte

Hij laat weten blij te zijn met het vertrouwen van de partij. ,,Het is zeker niet niks om in de voetsporen van Michiel te treden. Michiel heeft langer in de raad gezeten dan dat ik oud ben, zeg ik wel eens gekscherend. Ondanks dat Michiel verreweg de meeste ervaring heeft, hebben mijn collega’s in de fractie en ik altijd volledig de ruimte gekregen om op onze eigen manier het woord te voeren. We hebben daar ontzettend veel van kunnen leren. We zijn dan ook klaar voor de volgende periode.”