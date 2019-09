39ste Gemert Mert: een grote etalage

Nog altijd is er op Gemert Mert plek voor de welbekende marktkramen van lokale winkeliers. Maar er is meer, vertelt organisator Harry Lieftink. Vier jaar geleden besloten de organisatoren van Gemert Mert, de jaarmarkt in het centrum van Gemert, een nieuwe richting in te slaan. Reden daarvoor was het verdwijnen van jaarmarkten en braderieën in de omgeving. ,,Daarbij wilden we ook meer jeugd aanspreken en een breder publiek aantrekken.”