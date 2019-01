5e Editie van Beste Wensen Live in De Mortel: ‘Hoe meer bier hoe meer er gezongen wordt’

DE MORTEL - Een duo-uitvoering van Frank Sinatra’s klassieker My way op de bühne laten horen, Rob Hendriks en Stan van Lankveld keken er al tijden reikhalzend naar uit. Op nieuwsjaarsdag is het moment dan eindelijk aangebroken. Café 't Anker is voor de vijfde keer het toneel van De Beste Wensen Live. Dit muziekfestijn is als volgt samen te vatten: een live karaokeband (De beste wensen band) zorgt voor muzikale begeleiding, terwijl bezoekers hun favoriete nummer komen zingen.

,,We móésten gewoon een keer hier samen My Way zingen'', vertelt een enthousiaste Hendriks aan het begin van de avond. ,,Frank Sinatra is een speciale naam voor ons. Als we samen naar de Mac rijden, dan blèren we Fly me to the moon zo hard als we kunnen'', vult Van Lankveld aan. De twee Mortelnaren zijn al muzikale kompanen in de plaatselijke slagwerkgroep sinds hun basisschooltijd. Hendriks: ,,Een eenmalige gig als zanger leek ons wel ludiek.'' En wat is daar nou een betere plek voor dan een met vrienden en kennissen volgepakte dorpskroeg?

Begrip

De Beste Wensen Live is in korte tijd een begrip geworden in De Mortel. ,,De vaste huisband T'n Blakke hield er mee op. Die groep was hier dertig jaar kind aan huis. Die leemte moest dus opgevuld worden'', zo blikt bassist van de begeleidingsband en geestelijk vader Twan van Hoof terug op het ontstaan van de karaokeavonden.

Voor het bespelen van de instrumenten weet hij steeds ervaren muzikanten te strikken. Zo drumt op nieuwsjaarsdag Too Pierik, fungeert Ton Wesselink als toetsenist en treedt Sjors Appeldoorn op als gitarist. Van Hoof: ,,Welke nummers buiten ons bereik liggen? Nou, Bohemian Rhapsody wagen we ons niet aan. Soms weigeren we ook té onbekende nummers. Die krijgen wij niet in een handomdraai ingestudeerd.''

I wanna dance with somebody van Whitney Houston is ook een lastige klus voor de vierkoppige band. ,,We moesten er tweeënhalf uur op oefenen'', erkent de bassist wanneer Annemie Welten ten tonele verschijnt. ,,Houston is mijn grote voorbeeld'', licht de zangeres van de band Van Gilsing haar liedkeuze toe. Welten speelt ook nog in het amusementsorkest Memory. ,,Whitney Houston behoort niet tot mijn professionele repertoire. Dat zing ik echt in mijn vrije tijd'', geeft de Eindhovense aan. ,,Voor veel zangeressen van rond de veertig is Houston dé goudstandaard. Zó zing je.'' En haar grote idool wil ze dus maar wat graag imiteren voor haar vriendenkring in De Mortel. Ze doet het met verve.

Broekzak

Dat zingen nog wat anders is dan slagwerk, valt te horen wanneer de makkers Hendriks en Van Lankveld de microfoon pakken. Ontspannen is hun gig wel. Van Lankveld zingt de Sinatra-evergreen zelfs met linkerhand nonchalant in de broekzak.

Er volgen die avond nog vele optredens. ,,Zoals altijd, hoe meer bier hoe meer er gezongen wordt'', grinnikt mede-organisatrice Hermien van Lankveld.