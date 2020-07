60 jaar aan de wandel, maar niet meer netjes in rij

Acht jaar was Tiny Beckers-van Sinten toen ze gevraagd werd lid te worden van de wandelclub die twee jaar eerder het levenslicht zag. Vier jongens stelden destijds de vraag waarom er voor de jeugd niet iets anders dan voetbal werd georganiseerd en samen wandelen bleek een goed alternatief te zijn. R.K. W.S.V. Zonder Uitvallers Thuis (Z.U.Th.) kreeg de nieuwe Gemertse vereniging als naam mee.

Netjes in de rij



De vraag aan haar kwam van Toon Mickers die de jonge Tiny probeerde aan te werven voor de nieuw op te richten juniorafdeling. Voor 15 cent per week kon ze aansluiten. Samen met hun leider Jan van der Kam gingen de junioren veel zondagen op pad om deel te nemen aan diverse wandelwedstrijden. Beckers-van Sinten herinnert zich dat het toen niet ging om het aantal af te leggen kilometers: ,,Het belangrijkste was dat we als groep netjes in de rij liepen, vrijwel even grote passen zetten en er netjes uitzagen in hetzelfde uniform.”

Volledig scherm Tiny Beckers-van Sinten is 60 jaar lid van wandelvereniging Zuth. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Een jury stond op een aantal punten langs de wandelroute om te beoordelen hoe ze het als groep deden. ,,Of we netjes de handen uitstaken als we links of rechts afdraaiden. De medaille of beker verdienden we als groep omdat we zo'n mooie eenheid vormden. Dat moest ook worden geoefend dus stonden we iedere zaterdagmiddag in de rij, netjes zoals de regels voorschreven. Soms was er voorafgaand aan de wedstrijd een defilé voor de burgemeester. Dan moest je onder het lopen allemaal tegelijk op commando naar het podium kijken. We moesten vele uren trainen om het goed gelijk te krijgen.”

Samen op kamp

Het lidmaatschap bracht haar in die tijd vooral veel gezelligheid. ,,We waren een hechte vereniging, hele families waren betrokken bij de club. Vaders knutselden, moeders naaiden de uniformen. Samen op kamp en samen gezellig iedere zondag in de bus op weg naar de wedstrijden. Omdat iedereen elkaar kende, kregen we als kinderen ook veel vrijheid en vertrouwen. Ook al haalden we als pubers regelmatig kattenkwaad uit."

Elf keer liep Tiny Beckers de Nijmeegse Vierdaagse. ,,En twee keer heb ik nog op de fiets als lid van de EHBO meegedaan. In mijn elf wandelboekjes werd destijds iedere kilometer zorgvuldig genoteerd. Iedere wedstrijd werd genoteerd en gestempeld, soms met een opmerking over het wandelweer of het parcours of met een sticker van het café waar het rustpunt was of met de namen van mijn medewandelaars. Helaas ben ik het elfde boekje kwijt maar in mijn actieve jaren bij de club heb ik ruim zesduizend kilometers afgelegd."

Momenteel is ze nog actief achter de schermen tijdens evenementen zoals de Avondvierdaagse. ,,Ik wandel ik nog wel maar niet meer netjes in de rij, net als vroeger."

Midden in de coronaperiode had Zuth nog een jubilaris: Jos Verbakel was vijftig jaar lid.