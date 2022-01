600 jaar Gilde Sint Leonardus: ‘Je moet hier feest voor vieren, nieuwe herinneringen maken’

Een aantal jaar geleden begon het gilde met het schrijven van een boek. Toen ontstond de vraag: wanneer is het gilde nou precies ontstaan? Na lang overleg werd 1422 gekozen, het jaar waarin de Leonarduskapel in Beek en Donk werd gebouwd. Dat wil zeggen dat het Gilde Sint Leonardus dit jaar 600 jaar bestaat, zo vertelt Van Rixtel.

Quote Wij hebben, samen met de scouting, een stichting die zich inzet voor goede doelen in Laarbeek Geert-Jan van Rixtel, voorzitter Gilde Sint Leonardus

,,Vroeger waren de broederschappen vooral bedoeld ter verdediging van de kerk. Door de jaren heen zijn we wat traditioneler geworden. Ook zetten wij ons in voor de minderbedeelden. Zo hebben wij, samen met de scouting, een stichting die zich inzet voor goede doelen in Laarbeek.’’

Hoogtepunten

De afgelopen 600 jaar heeft het Gilde al verschillende hoogtepunten mogen beleven. Zo worden de bedevaarten naar Frankrijk en België, het zesmaal kampioen worden van de tamboers, het organiseren van de kringgildefeesten en de deelname aan het de Nationale Taptoe als mooie momenten genoemd.

Zelf heeft de voorzitter in de 45 jaar dat hij lid is ook genoeg hoogtepunten meegemaakt. ,,Ik ben penningmeester geweest, en ondertussen ben ik ook al een aantal jaar voorzitter. Maar mijn mooiste herinnering is het schieten voor een nieuwe koning ieder jaar. Dan schiet je op een blok van 17 meter hoog, wat je goed moet raken. Ik ben nu voor de derde keer in mijn leven koning geworden. Dat is een erefunctie, dus dat is heel mooi om mee te maken.’’

Jubileumactiviteiten

Vanwege het jubileum heeft de vereniging een hoop activiteiten op de planning staan, mits corona geen roet in het eten gooit. ,,Eigenlijk hadden we 2 januari de aftrap van het jubileumjaar gepland staan,’’ zo vertelt de voorzitter. ,,Dat kon door corona niet doorgaan, maar dat halen we nog wel in. In het voorjaar bijvoorbeeld. Dan kunnen we buiten zitten.”

,,Verder hebben wij op 29 mei een openluchtviering gepland. Daar zal de bisschop van Den Bosch bij aanwezig zijn. Ik hoop dat dat door kan gaan. Je moet hier immers feest voor vieren, nieuwe herinneringen maken. Daarna is er een tentoonstelling gepland. Verder zijn we bezig met het schrijven van een boek. We hebben nog wel andere plannen, maar het is even wachten wat kan met corona.’’

Quote De gildes zijn verouderd en maken daardoor een moeilijke tijd door. Hopelijk kunnen we blijven bestaan Geert-Jan van Rixtel, voorzitter Gilde Sint Leonardus

Gezocht: meer leden

Voor de toekomst heeft Van Rixtel een duidelijke wens: meer leden. ,,Wij zijn best wel traditioneel. Daardoor is de jeugd er niet bij betrokken. Zij willen meer spektakel beleven. De gildes zijn verouderd en maken daardoor een moeilijke tijd door. We willen het in leven houden. Hopelijk kunnen we blijven bestaan.’’