70-jarige Sjannie uit Maastricht heeft weer een fatsoenlijk dak boven haar hoofd, met dank aan multimiljonair Peter Gillis

Het verhaal van Sjannie komt voorbij in het zuid-Limburgse programma ‘Wat is loos in Mestreech’. Het gaat om een vrouw die niet in een reguliere woning kan en wil wonen. Ze verblijft al een tijdje in een aftandse caravan zonder ramen, verwarming en fatsoenlijk slot. Er zijn inmiddels al meerdere inbraken geweest in haar verblijf.