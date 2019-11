75-jarig Openluchttheater verbeeldt ‘kracht’ van Mariahout

Italia in Deurne maakt 'het beste ijs van Noord-Bra­bant': 'Je gaat niet voor middelma­tig ijs’

11:15 DEURNE - IJssalon Italia in Deurne is deze week uitgeroepen tot Brabants beste. Op zijn derde stond Gino van Alberda (25) al cappuccino's op te schuimen in de zaak van zijn ouders Marco (59) en Margareth (54). Een foto hangt als bewijs aan de wand van IJssalon Italia in Deurne.