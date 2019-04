78-jarige man beroofd van geld bij pinautomaat in Bakel

Verbouw­stof­wol­ken op Toon Kortooms­park Deurne

13:57 DEURNE - Het Toon Kortoomspark in Deurne is bezig met een forse verbouwing. Het museum verhuist naar het voormalige woonhuis van de schrijver. In het huidige museum verrijst een proeflokaal voor bier van eigen bodem, Peelreus. Ook voor de toekomst heeft het park verschillende plannen, die zijn ingediend bij de gemeente.