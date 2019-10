79 ‘dode en zieke’ bomen gekapt in Deurne

Van de 79 bomen zijn er volgens de gemeente vijftig dood en staat er een scheef. De overige zijn er slecht aan toe. De bomen hebben -op zes stuks na- allemaal een beschermde status. Het gaat voornamelijk om eiken en beuken, maar ook een aantal berken, lindes, elzen, prunus en een hazelaar. In de kasteeltuin aan het Haageind in Deurne moet een kastanje verdwijnen. Relatief veel bomen, veertien stuks om precies te zijn, worden omgekapt aan de St. Jozefstraat.

Nadat de bomen zijn gekapt, worden er volgens de woordvoerder nieuwe exemplaren geplant.

Ieder jaar wordt een derde van het bomenbestand gecontroleerd, waardoor alle bomen in Deurne eens in de drie jaar wordt bekeken door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. De oorzaak van sterfte of verslechtering is niet altijd aan te geven, aldus de woordvoerder. ,,Naast droogte kan dit een ziekte zijn waarvan we niet weten waar deze vandaan komt.”

Tegen de verleende vergunning kan bezwaar gemaakt worden.