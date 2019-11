7e dorpsquiz Gemert Weet: ’We willen het familiegevoel terugbrengen’

Organisato­ren 3e Kwizzuth Millus: ’We staan er nu veel zekerder in’

14:36 MILHEEZE - Voor het eerst kunnen de negen dames en twee heren van het organiserend comité van Kwizzuth Millus écht genieten van hun quiz. ,,De spanning van de eerste edities is eraf. Toen wilden we zelf overal bovenop zitten. Nu staan we er veel zekerder in”, zegt Erika van de Weijer.