80-jarige Astense bloeit op na gesprek met hulplijn Onis

Ze krijgt een tachtigjarige mevrouw aan de lijn. Coördinator Ria Kandelaars van de Onis-vrijwilligerscentrale hoort dat zij zich nogal eenzaam voelt. Ze is net hersteld van een ziekbed en dan komt daar ineens de coronacrisis overheen. ,,De telefoon is momenteel haar enige contact met de buitenwereld”, hoort Kandelaars. ,,We hebben uiteindelijk wel twintig minuten aan de lijn gehangen en daarin bloeide ze helemaal op. Het is mooi hoe je op zo’n simpele manier iemands dag weer goed kunt maken.”

Nut al bewezen

De tachtigjarige vrouw gaat normaal jeu-de-boulen, maar dat kan in deze tijd niet. Bovendien wonen haar familieleden niet allemaal in de buurt. Daardoor is ze veel op zichzelf aangewezen. Via een dochter hoort ze van de Onis-hulplijn. ,,Ze vertelde dat ze net was verhuisd en dat ze vroeger zo’n leuke buren had gehad. Ze vroeg me aan het einde of ze morgen weer mocht bellen en of ze mij dan aan de lijn krijgt. Gewoon bellen zei ik toen.”