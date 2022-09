88-jarige Gerrit blij dat Zummers Triduüm weer doorgaat: ,,Ik kan sinds het overlijden van mijn vrouw niet meer alleen zijn”

,,Ik ontmoet hier mensen die ik al een jaar niet meer heb gezien”, zegt Vereijken. ,,Tegelijkertijd mis ik enkele mensen die er niet meer zijn, onder wie mijn vrouw Mariet. Daarom wilde ik er vandaag per se bij zijn, ik kan niet alleen zijn.”

Goochelaar gemist

Opvallend veel deelnemers van het Zummers Triduüm zijn deze dinsdagmiddag aan het kaarten. De 91-jarige Toos Lomans is aan het jokeren. Zij gaat zo op in het kaartspel dat ze het optreden van tafelgoochelaar John niet eens opmerkt.

,,Mijn voorkeur gaat uit naar rikken, maar ook met jokeren probeer ik te winnen. Al valt dat deze morgen niet mee. Het is geweldig hier, we komen niets tekort.” Dat vindt George Govers (71) ook. Hij heeft zijn weg gevonden tussen de deelnemers. ,,Ik ben invalide en had nog nooit van het Triduüm gehoord, totdat iemand mij hierover aansprak. Ik ben er sindsdien elk jaar geweest. Gezelligheid onder elkaar en lekker buurten. We worden hier drie dagen in de watten gelegd.”

Paar dagen ontspanning

Het Triduüm bestaat sinds 1963. Destijds ontstond het idee om eenzame en zieke inwoners en ouderen een paar dagen ontspanning te bezorgen. Een werkgroep met aan het hoofd maatschappelijk werkster Nellie van Kuppenveld benaderde de vrouwenverenigingen van het dorp en de kerkdorpen. ,,Zij droegen de namen aan die voor deelname in aanmerking kwamen. En dat is nu nog zo.”

Nodige zenuwen

Wilma Veltman is sinds 2019 voorzitter van Zummers Triduüm. Toch is het voor haar pas de eerste keer dat ze erbij is. Dat komt natuurlijk door corona. Ze had dinsdagochtend de nodige zenuwen. Die verdwenen echter al snel.

,,Maar nu de kop eraf is, blijkt dat ik me geen zorgen hoef te maken”, aldus de vrouw van voormalig burgemeester Alfred Veltman. ,,Met onze vrijwilligers is het Triduüm één geoliede machine. Het is jammer dat er minder deelnemers zijn dan in de jaren vóór corona, maar er is een groot aantal mensen overleden en weer anderen mijden grote groepen mensen wegens de berichten over corona.”

Die geoliede machine wordt verder aangestuurd door Wim van de Moosdijk en Frans Cranenbroek. Zij zijn verantwoordelijk voor het hele logistieke gebeuren. Een zeecontainer vol gedoneerde spullen staat dankzij hen in De Ruchte.

Ans Bennebroek, Maria Hermans en Nelly van Roosmalen zijn van de ‘bloemengroep’. ,,Wij zorgen voor de bloemversieringen in de grote zaal van De Ruchte waar ‘alles’ zich afspeelt. Sinds de jaarlijkse Mariahulde er niet meer is, maken we voor elke deelnemer een mooi bosje bloemen. Bijna alle bloemen zijn dahlia’s, geschonken door Dahliavereniging De Donck.”

Missen de Mariahulde

Over het stoppen van de Mariahulde zijn de dames eensgezind. ,,Het is heel jammer. Onze deelnemers keken ernaar uit. De plechtigheid in de grote kerk in Someren werd door velen gezien als het hoogtepunt van het Zummers Triduüm. Maar de ouderen komen er op steeds jongere leeftijd bij en zij hebben daar geen behoefte meer aan. Dat respecteren wij.”