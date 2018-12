9 kippen onthoofd en meegenomen uit dierenweitje in Asten: ‘Iemand wilde hier een kerstmaal van maken’

Hij ontdekte de diefstal afgelopen weekend, deed begin van de week aangifte en had gistermiddag contact met de dierenpolitie. Na een bericht op Twitter ging het snel. Volgens Kersten gaat het zeker niet om de aanval van een vos of marter. ,,Een vos bijt de kop af, neemt een of twee kippen mee en verdwijnt. Een vos kan geen negen kippen in zijn bek meenemen. Bovendien laten die nooit de koppen liggen.” Hij vermoedt dat de kippen zijn meegenomen voor de consumptie. ,,Er is iemand geweest die honger had. Iemand die een fijn kerstmaal wil maken.”