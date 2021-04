97 ‘overlast-bomen’ in Deurne voorlopig niet gekapt: ‘Waarom gezonde bomen van 40 jaar oud omzagen?’

DEURNE - Hun wortels groeien het riool in en ze duwen stukken van de stoep omhoog, maar voorlopig komt aan deze iets te enthousiaste bomen in de Deurnese wijk Heiakker geen bijl te pas. De gemeente wilde de 97 bomen kappen omdat ze ‘erg veel overlast veroorzaken’, maar wordt daarin tegengehouden door bezwaren van stichting Boombelijd. Nu worden alle werkzaamheden in de koelkast gezet.

Bijna veertig jaar oud zijn ze, de 97 bomen die het veld moeten ruimen vanwege ‘ontoelaatbare hinder’, zoals een woordvoerder van de gemeente het eerder samenvatte. De 94 elzen en 3 platanen aan de Peellandsingel en de Meent zorgen er volgens de gemeente voor dat er schade ontstaat aan trottoirs en inritten door wortelopdruk. Daarnaast groeien er wortels in de riolering en de funderingen van huizen.

Ook veel bewoners zijn de bomen beu en ze keken dan ook uit naar het moment dat de bomen vervangen zouden worden door kleinere versies.

Quote 25 van de 97 bomen kunnen gewoon blijven staan. Deze staan niemand in de weg en ze veroorza­ken geen overlast Joop van Hout, Boombelijd

Die zouden er voor juni 2021 moeten staan, meldde de gemeente vorig jaar. De realiteit is dat er voorlopig helemaal niets gebeurt. Stichting Boombelijd, die in Deurne waakt over de kapvoornemens van de gemeente, maakte bezwaar. ,,Heel formeel: ze zijn niet zorgvuldig geweest in hun afwegingen en hebben het gelijkheidsbeginsel genegeerd. We hebben de situatie daar meerdere keren bekeken en vinden dat 25 van de 97 bomen gewoon kunnen blijven staan”, vertelt Joop van Hout van Boombelijd. ,,Deze 25 staan niemand in de weg en ze veroorzaken geen overlast. We begrijpen niet waarom grote gezonde bomen van veertig jaar oud gekapt moeten worden, dit zorgt voor ontgroening in de buurt.”

De gemeente kon niet met hun voorstel instemmen, aldus Van Hout. ,,In twee van de 25 gevallen konden ze ons volgen. Maar de rest moet wat hen betreft toch om.”

Niet gelukt

Een woordvoerder van burgemeester en wethouders laat weten dat ze geprobeerd hebben er met de bezwaarmakers uit te komen. ,,Maar dat is niet gelukt. Nu zullen we de bezwaren officieel laten beoordelen en dan zal het college opnieuw een beslissing nemen.”

Volgens Boombelijd heeft de gemeente de bezwaren niet binnen de wettelijke termijn behandeld. Om die reden stellen ze Deurne in gebreke, laat Van Hout weten. ,,Dan zal alles weer opnieuw moeten worden aangevraagd.”

Volledig scherm Deze bomen aan de Peellandsingel ten hoogte van de Veenmossingel staan in een plantsoen en zorgen wat Boombelijd betreft niet voor overlast. © Rene Manders/DCI Media

Bij de buurtbewoners viel onlangs een brief in de bus, waarin stond dat de werkzaamheden voorlopig niet door kunnen gaan vanwege de juridische vertraging. Een aantal van hen is oprecht teleurgesteld dat de hele operatie wordt uitgesteld, vooral in het deel van de Peellandsingel waar de oprukkende wortels bijvoorbeeld schuttingen ontwrichten.

Wat Boombelijd betreft trekken ze verder samen op met de bewoners. ,,Dan kunnen we ook samen nieuwe bomen uitkiezen”, oppert Van Hout. ,,Want de gemeente wil er bolacacia’s of blokbeuken voor in de plaats neerzetten. Dat is echt een achteruitgang. Kies dan voor zuilvormige iepen, of iets dergelijks, die groeien niet breed maar enkel de lucht in.”