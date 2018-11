Aa en Maas dicht drie beverholen in kade Astense Aa

NEERKANT - Waterschap Aa en Maas heeft drie beverholen in kade van de Astense Aa gedicht. Dat gebeurde ter hoogte van de Vuurlinie in Neerkant. De holen zorgen voor een gevaarlijke situatie. Zo is er hier kans op verzakking van de weg.