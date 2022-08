Aan helpende handjes geen gebrek bij jeugdvakantieweken in ‘t Eind en De Hei

In de twee Somerense kerkdorpen is de jaarlijkse kindervakantieweek zonder zorgen begonnen. De problemen met te weinig vrijwilligers zijn in ‘t Eind opgelost en in De Hei hebben ze al jaren genoeg hulp.

,,Wij vragen ouders van kinderen één of meerdere dagdelen mee te helpen. Bij een gezin met één kind één ouder. bij twee kinderen twee ouders", legt vrijwilliger Paul Wijnen van de organisatie in Someren-Heide uit. ,,Ook zijn er ouders die de eerste dag even meehelpen omdat ze er toch zijn en de dagen daarna er gewoon weer zijn.”

Quote Het is nog maar een paar jaar geleden dat zij zelfs als kind meespeel­den Elske Limpers , JVW Someren-Heide

Bij beide jeugdvakantieweken zijn leerlingen van het eerste en tweede jaar van het voortgezet onderwijs betrokken. ,,Een aantal loopt hier een maatschappelijke stage waarmee studiepunten te verdienen zijn. Deze jongeren hebben ‘ervaring’ in het jeugdwerk: het is nog maar een paar jaar geleden dat zij zelfs als kind meespeelden”, stelt bestuurslid Elske Limpers van JVW Someren-Heide.

Iets terugdoen

In ’t Eind zijn Max (12) en Daan (15) bezig met het hout - dat bestemd is voor het bouwdorp - spijkervrij te maken,. ,,Wij lopen geen stage maar helpen gewoon mee omdat wij al die tijd op de basisschool elk jaar een leuke vakantieweek hebben gehad. Daar willen wij iets voor terugdoen. Maar we vinden meedoen met de week toch leuker dan dit werk.”

De kleine Morris (5) uit groep 2 heeft zijn arm gebroken. ,,Ik ben nu uit de gips en heb nog een verband om, maar ga toch mee doen met de speurtocht en de sportdag. Dat is leuk met mijn vriendjes. En nu ga ik me laten schminken.”

Voetbalcliic bij SSE

De 80 deelnemende Heise kinderen brachten deze week een bezoek aan het Toon Kortoomshuis in Deurne. Daar genoten ze van het blotevoetenpad en zaklopen. ,,Dat was wel leuk, maar met alle meisjes uit mijn klas hutten bouwen en spijkers in de planken slaan, is nog leuker”, zegt Fleur (9) uit groep 5.

Quote De kinderen van groep 8 bouwen bijna geheel zelfstan­dig hun huisjes Erwin van den Boogaert, Werkgroep in Someren-Eind

Zowel in De Hei als in ’t Eind zijn er veel handjes nodig bij het Bouwdorp. ,,De meeste hulp vragen de kleinsten van de onderbouw. Zij krijgen zoveel begeleiding als nodig is”, zegt Erwin van den Boogaert, van de Eindse werkgroep. ,,Daar staat tegenover dat de kinderen van groep 8 bijna geheel zelfstandig hun huisjes bouwen. Maar die worden wel goed in de gaten gehouden, zij nemen het vaak niet zo nauw met de veiligheid.”

Grote katapult

,,Bij ons in ’t Eind mogen de kinderen ’s middags bouwen en spelen in de hutten. ’s Ochtends is er tijd voor andere activiteiten, zoals een voetbalclinic bij SSE en knutselen waar een grote katapult wordt gemaakt. Als die klaar is, wordt er mee geschoten.”

In Someren-Eind zorgt een aantal nieuwe bestuursleden voor frisse ideeën. Maarten van Vroonhoven is een van hen: ,,Wij sturen een groep van 20 vrijwilligers aan die voor de ruim 100 deelnemende kinderen goed herkenbaar zijn door de opvallende nieuwe shirts. Daarnaast zijn er, net als in De Hei, goede afspraken gemaakt met de ouders die helpen waar nodig is. Nu we weer volop bezig zijn met JVW Someren-Eind, mogen we gelukkig zeggen dat alle aandacht naar de kinderen gaat. Zoals het hoort.”

Bouwen in Someren-Eind.