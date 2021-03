Aanbellen bij wildvreemden... Toch best lastig voor deze jonge journalisten

GEMERT - ,,Leuk dat we dit mogen doen. We komen van de Petrus Dondersschool. Hoe heet u? Of mogen we ‘je’ zeggen?”

Als volleerde interviewers vuurden de leerlingen van de bovenbouw maandagmiddag diverse vragen af op een aantal nieuwe bewoners van Hof van Nazareth in Gemert. Zij kregen vragen voorgeschoteld als: Waarom wilt u hier wonen? Waar wordt u blij van in uw nieuwe huis? Zijn er dingen misgegaan in de bouw? Is het huis energiezuinig?

Kennismaking met beroepen

Ze werden gesteld door een kleine dertig leerlingen van de school voor speciaal basisonderwijs in het kader van een project ‘IMC basis’ waar voor de groepen 7 en 8 als kennismaking allerlei beroepen voorbij komen. Deze maand is het de beurt aan journalistiek.

Quote Ik vond het best moeilijk. Het ging soms ook wel een beetje mis Jay

Diverse ‘gastdocenten’, deze keer waren dat (oud-) medewerkers van deze krant en van het Gemerts Nieuwsblad, kwamen coronaproof in de klas om meer te vertellen over het vak. Eerder hadden de leerlingen zich met hun hulp al gestort op de theorie, maandag gingen ze in acht groepjes van 3 á 4 leerlingen echt op pad. ,,Ik vond het best moeilijk. Het ging soms ook wel een beetje mis”, erkende Jay na afloop.

Opnemen op telefoon

Het was natuurlijk ook wel wennen om bij wildvreemde mensen aan te bellen. ,,In het begin is dat wel lastig maar als je een paar vragen hebt gesteld, valt het wel weer mee”, vond Dieuwke. Klasgenoot Jord vond het eigenlijk best goed gaan allemaal. Op advies van de juf had hij net als zijn klasgenoten, de meeste antwoorden ook opgenomen op zijn telefoon, om het uitwerken straks wat makkelijker te maken.

Sharon van der Aa van huisnummer 32, net bevallen van haar tweede kindje, vond het leuk om geïnterviewd te worden en beantwoordde alle vragen met veel enthousiasme en verve. Ze woont met haar man en twee kinderen nog net niet in het huis. ,,Maar we hopen in het weekeinde over te gaan”, vertelde ze.

Echt artikel

Aanstaande maandag gaan de groepen aan de slag om van de verkregen informatie een echt artikel te maken.

IMC basis is een landelijk project waarbij kinderen beroepen kunnen ervaren en ontdekken met als doel hen een breder beeld te geven van hun eigen mogelijkheden. ,,Ook voor ons in het speciaal basisonderwijs vonden we het belangrijk om met dit project aan de slag te gaan. We doen het zo lokaal mogelijk, met gastdocenten uit de buurt. De komende maanden staan nog beroepsgroepen van Zorg en Welzijn, Natuur en Dier, Horeca, Illustratie en Voeding op het programma. Daarvoor werken we met lokale winkels en gaan we naar een boswachter in Sint Anthonis”, aldus Kelly van Leeuwen, coördinator van het project.