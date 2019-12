Aanbouw paviljoen speeltuin Gemert door aanloop senioren

Gym

Het speeltuingebouw aan de Valeriusstraat heeft dus een sociale functie: ,,Het ligt midden in de wijk. Mijn visie is dat er veel meer kan gebeuren dan alleen opslag- en knutselruimte voor de speeltuin. Dat hebben we dus al ingezet. Zo wordt er ook gewandeld vanaf deze plek, met na afloop koffie. En er zouden nog veel meer mensen kunnen komen voor diverse activiteiten”, vindt Saalmink die ook dorpsondersteuner is voor Gemert-Noord. ,,In de andere speeltuin houden we gymlessen voor ouderen. In de Wieken hebben we dat geprobeerd. Maar het was net in de warme periode. Dat willen we weer oppakken, als we de extra ruimte hebben.”