Aanhangers vol zooi worden geleegd in het bos: Peeldorpen hebben last van toename dumpingen

Het lijkt er op dat de uitbraak van corona het dump-gedrag van veel mensen heeft aangewakkerd. Sinds die tijd is het illegaal neergooien van vuilnis ook in nagenoeg alle Peelgemeenten fors toegenomen, net als eerder al in Eindhoven en Helmond. Alleen Gemert- Bakel zegt geen noemenswaardige stijging te zien ten opzichte van vorig jaar.



In Deurne zijn de mensen van de buitendienst twee keer zo veel uren kwijt met het opruimen van de rotzooi, dan in 2019. Sinds januari zijn ze in totaal 150 uur in touw geweest met enkel afvaldumpingen. ,,We registeren alleen het aantal uren, dus het kan ook zijn dat het aantal grote dumpingen gestegen is en dat daar meer tijd in zit. Maar feit is wel dat er sinds corona een stijgende lijn is”, laat een woordvoerder weten. Wat niet hielp: net na de uitbraak was de stort een kleine twee weken dicht. ,,Maar ook nu de milieustraat open is, daalt het aantal dumpingen niet.”