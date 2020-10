Aanleg glasvezel in Deurne loopt op rolletjes: wanneer sluiten ze jouw wijk of dorp aan?

Ze lopen op koers, de tachtig mensen die full time bezig zijn met het aanleggen van gratis glasvezel in de hele gemeente Deurne. In november volgend jaar hebben ze in totaal vierhonderd kilometer aan kabels in de grond gespaaid en nog eens 180 kilometers door alle tuinen richting voordeur. Onder de streep zijn dan zo'n 15.000 huizen voorzien van een aansluiting.

Weinig kinken in de kabel

Tot nu toe zijn er weinig kinken in de kabel geweest, aldus commercieel directeur Gerard Overmars van E-Fiber. Dat betekent dat de planning gehaald wordt. Inmiddels zijn er al zo'n duizend adressen aangesloten. De kern van Deurne en ten noorden ervan (gebied 1 en 2, zie kaartje) zijn afgerond; over een paar weken is ook het buitengebied van Deurne Zeilberg (gebied 3) klaar om over te schakelen. Vlierden en het zuiden van de kern Deurne (4) worden vervolgens in juni 2021 afgerond; een maand later gevolgd door Liessel (5). De laatste kilometers kabel bereiken Neerkant en Helenaveen (6) uiteindelijk in november. ,,De daadwerkelijke activatie kan dan nog een aantal weken op zich laten wachten. Het hangt er bijvoorbeeld ook van af wanneer het contract van een klant met zijn of haar huidige provider afloopt.”

Volledig scherm kaartje uitrol glasvezel © gemeente Deurne

Bewerkelijke operatie

De aanleg is niet overal een eenvoudige klus. Zeker de vele laanbomen in de gemeente maken de operatie bewerkelijk. ,,We doen overal wortelboringen en dat kost inderdaad extra tijd.”

In de hele gemeente Deurne wordt bijna 35 procent van de woningen aangesloten op glasvezel van E-Fiber. ,,De animo scheelt per dorp”, liet Erik Vos van E-Fiber eerder al weten. ,,In Neerkant ligt het percentage bijvoorbeeld op vijftig procent. In het centrum van Deurne ligt dat lager.”

Dat er in het centrum minder mensen happig zijn op een E-Fiber-aansluiting heeft te maken met KPN, die daar ook een 120 kilometer lang glasvezelnetwerk aanlegt. De kabels van beide bedrijven belanden in dezelfde sleuf.