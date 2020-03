Aanleg spoortunnel Deurne vertraagd met ongeveer een jaar

DEURNE - De bouw van de spoortunnel bij de Binderendreef in Deurne loopt ongeveer een jaar vertraging op. De aanleg zou in de zomer van dit jaar starten maar dat wordt niet gehaald, laat de gemeente Deurne weten.

Wanneer de tunnel precies klaar zal zijn, is nog onduidelijk. Wel zeker is dat er niet in 2020 begonnen wordt met de aanleg, zoals eerst de planning was. De vertraging is een gevolg van landelijke ontwikkelingen rondom stikstof en PFAS, aldus de gemeente. Inmiddels heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van de aanleg van de tunnel op de stikstofwaardes en die zijn niet negatief, waardoor de aanleg kan doorgaan. Daarnaast is er in het kader van PFAS (een verzamelnaam voor stoffen in de bodem die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen) nieuw bodeonderzoek uitgevoerd. Ook die uitslag vormt geen belemmering voor de tunnel.

ProRail heeft in januari 2020 het Deurnese dossier met uitkomsten van onderzoeken geaccepteerd. Inmiddels is de spoorbeheerder gestart met de aanbesteding. Naar verwachting is in het najaar 2020 bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Dat zou in eerste instantie in het najaar van 2019 zijn.