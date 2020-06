Aannemer uit Someren heeft ‘heel veel schuldeisers’: Huis maar half af door juridische strijd

Dit is waarom tienduizen­den vergaste nertsen nu niet bruikbaar zijn voor de bontmarkt

13:56 Stallen vol nertsen worden deze week vergast in Brabant en Limburg. Een zware ingreep van minister Schouten, die desondanks op begrip kan rekenen vanuit de pelshouderij. De dode dieren worden vernietigd bij kadaververwerker Rendac in Son. Waarom is hiervoor gekozen en wordt de huid van de vergaste nertsen niet meer gebruikt voor bont?