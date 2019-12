Aanschaf pluimveebedrijf Heusden kost 9,5 ton

Trots op nieuw uiterlijk kerk Asten; bijzondere schilderin­gen komen weer tevoor­schijn

26 december ASTEN - In de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten worden steeds meer muurschilderingen zichtbaar. Ruim één jaar geleden staken vrijwilligers de handen ineen om de afbeeldingen onder een laag verf vandaan te halen. Koster Jan Coolen is trots op het ‘nieuwe’ uiterlijk van zijn kerk. ,,We krijgen veel complimenten van bezoekers.”